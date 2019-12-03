В мире заканчиваются запасы нефти Brent — WSJ

Самое известное в мире нефтяное месторождение Brent в Северном море, которое дало название одноименному эталонному сорту "черного золота", иссякнет через год.



Об этом сообщает The Wall Street Journal.



"Ожидается, что в следующем году компания PLC Royal Dutch Shell закроет последние нефтяные скважины Brent, расположенные в бассейне Восточного Шетландского бассейна Северного моря", - говорится в публикации.



Издание отмечает, что закрытие месторождения знаменует собой конец эпохи, поскольку компания и многие другие представители этой индустрии хотят отказаться от добычи нефти на крупных месторождениях в пользу мелких.



Как известно, нефтяное месторождение Brent находится в северной части грабена Викинг Центрально-Североморской рифтовой системы Североморского нефтегазоносного бассейна. Было открыто в июле 1971 года. Разрабатывается компанией Royal Dutch Shell.



Нефть месторождения является одним из основных компонентов т.н. смеси Brent - одной из основных эталонных смесей нефти на мировом рынке.



Месторождение эксплуатируется с 4 стационарных нефтяных платформ: Brent Альфа, Brent Bravo, Brent Чарли, Brent Delta, установленных в 1975-1978 почти вдоль линии ПС-ССВ на расстоянии 2-5 км друг от друга непосредственно на морском дне (глубина моря в этом районе составляет около 140 м.



Цена нефти Brent с 1971 года является основой для ценообразования около 40% всех мировых сортов нефти, в частности, российской нефти Urals. Именно поэтому эту марку называют "эталонной".

