Столтенберг подтвердил перспективу вступления Украины в НАТО

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг подтвердил, что НАТО подтверждает перспективу вступления Украины в Альянс. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление генсека на заседании стран НАТО.



Столтенберг отметил, что Альянс пока не устанавливает сроков.



"НАТО не устанавливает каких-либо конкретных сроков возможного вступления Украины и Грузии, но подтверждает эту перспективу", - заявил он.

