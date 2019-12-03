Молдова вводит налог для Facebook, Google и Netflix

Правительство Молдовы приняло бюджет на 2020 год, в котором учитывается налог для ведущих поставщиков IT-услуг.



Об этом сообщает Broadband News.



Налог коснется как местных компаний, так и международных техногигантов вроде Netflix, Facebook и Google.



Налог составит 20% от прибыли этих компаний в стране и по расчетам, должен принести в бюджет Молдовы не менее 5 млрд евро в 2020 году.



В правительстве страны уверены, что этот шаг поможет сбалансировать бюджет, прогнозируемый дефицит которого в 2020 году составляет 370 млн евро. Новый налог уже раскритиковала оппозиция страны. В оппозиции считают, что он нанесет удар по местным компаниям и приведет к «коллапсу экономики».



Международные провайдеры Netflix, Facebook и Google теперь должны будут зарегистрироваться в Молдове и платить новый налог.



Как напоминает nv.ua, что в Украине также рассматривают возможность ввести налог для платформ по продаже видеоконтента. Соответствующий законопроект разрабатывают в комитет Верховной Рады по гуманитарной и информационной политике.



Кроме платформ для дистрибуции видео-контента, вроде Netflix и Youtube, в комитете рассматривают возможность регистрации онлайн-медиа и социальных сетей (Google, YouTube, Facebook) с целью их дальнейшего налогообложения. Соответствующие изменения в Налоговый кодекс уже разрабатывает налоговый комитет Верховной Рады.

