Фонд соцстрахования возобновил финансирование больничных и декретных

Фонд социального страхования Украины возобновил финансирование пособий по временной потере трудоспособности, по беременности и родам и на погребение. Об этом на своей странице в Facebook сообщил ФССУ, передает УНН.



"Фонд социального страхования Украины профинансировал 782,2 млн грн пособий по временной потере трудоспособности, по беременности и родам и на погребение с начала декабря этого года", - пишут на странице фонда.



Так, из них на выплату больничных - 538,9 млн гривен, пособий по беременности и родам - 241 млн гривен и пособий на погребение - 2,3 млн гривен.



Отмечается, что материальное обеспечение перечисляется Фондом на счет работодателя.



Напомним, 27 ноября, на заседании правительства были внесены изменения в постановление Кабинета Министров Украины "Об утверждении бюджета Фонда социального страхования Украины на 2019 год". Бюджет Фонда соцстраха на этот год увеличился более чем на 1 млрд грн.



Как ранее УНН сообщал, между Минсоцполитики и Фондом соцстраха произошел конфликт после того момента, как последние приостановили выплаты больничных и декретных.



В Фонде соцстраха отметили, что финансирование временно не производится в связи с окончанием сметных назначений по указанному направлению, утвержденного бюджетом Фонда. В свою очередь, в Минсоцполитики заверили, что соцстрах имеет деньги на больничные и декретные.



После чего Евгений Баженков 21 ноября подписал соответствующие документы для полного восстановления всех выплат материального обеспечения.

