В России в ДТП пострадали 8 украинцев

Восемь украинцев пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия в Воронежской области РФ, сообщил заместитель директора Департамента консульской службы Украины Василий Кирилич.



"По информации консула Украины в РФ, 3 декабря 2019 года, из-за сложных погодных условий в ДТП попал рейсовый автобус с украинскими регистрационными номерами, следовавший по маршруту Запорожье - Ростов-на-Дону. По сообщениям консула, в результате инцидента 8 граждан Украины получили травмы различной степени тяжести, один из них - в тяжелом состоянии", – сказал Кирилич в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" во вторник.



По его словам, пострадавшие госпитализированы в Богучарскую центральную районную клиническую больницу Воронежской области.



"Консул поддерживает оперативную связь с управлением МЧС РФ по Воронежской области и лечебным учреждением. Дело находится на контроле Департамента консульской службы и посольства Украины в РФ", - отметил Кирилич.

