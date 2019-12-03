Уволенный ВР глава ГБР Роман Труба лоббировал интересы Александра Третьякова и Глеба Загория по назначению людей в бюро

Сегодня, 3 декабря, монобольшинство Верховной Рады Украины проголосовало за увольнение директора Государственного бюро расследований Романа Трубы и остального руководства органа.

Решение было принято во время пленарного заседания парламента 3 декабря. Оно предусмотрено законопроектом №2116 «О внесении изменений в Закон Украины «О Государственном бюро расследований», за который 250 нардепов проголосовали во втором чтении.

Как сообщил председатель комитета по вопросам правоохранительной деятельности парламента Денис Монастырский, прекращение полномочий главы ГБР и его заместителей состоится сразу же после вступления в силу принятым ВР законопроектом №2116.

Накануне Президент Украины Владимир Зеленский поддержал увольнение Романа Трубы, при этом назвав Игоря Щербину, задержанного накануне детективами НАБУ, правой рукой директора Государственного бюро расследований Романа Трубы, сообщает Левый берег.

По мнению президента, это стало еще одним аргументом для увольнения Трубы.

«Правая рука» директора ГБР подозревается в получении взятки в размере $150 000. Еще один аргумент в пользу необходимости перезагрузить руководство Бюро. Эта организация создавалась как независимая и объективная. Жаль, если эти добрые намерения не оправдаются», - говорится в фейсбуке Владимира Зеленского.

Таким образом, по мнению украинских экспертов, украинский президент дал понять, что Роман Труба окружил себя коррупционерами, подконтрольными ему.

Около двух недель назад, Украину потряс новый большой скандал - в Сети обнародовали серию аудиозаписей из кабинета директора ГБР Романа Трубы, прослушку которого он сам и подтвердил ранее.

Записи опубликовал Telegram-канал «Трубу прорвало». На записях много интересного – мужской голос, который, по словам авторов канала, принадлежит Роману Трубе и он этого не отрицал, останавливает обыски на предприятиях Константина Жеваго, обсуждает то, что пятый президент Петр Порошенко не пришел на допрос, и то, что во время визита МВФ не нужно трогать Приватбанк и НБУ.

Также в этом Telegram-канале опубликованы аудио-записи о том, как Роман Труба не хочет назначать на должности в ГБР независимых кандидатов, которые честно выиграли конкурс и должны были попасть в ГБР. В частности, он не хотел назначить на должность начальника первого следственного управления ГБР Евгения Шевцова, на должность директора территориального управления ведомства во Львове Николая Дрозюка, на должность руководителя управления по Николаеву Олега Денегу, а также на должность начальника отдела по работе с общественностью и СМИ Марьяну Ковбасюк и еще пару десятков других.

Александр Третьяков и Глеб Загорий