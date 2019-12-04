Суд арестовал на 2 месяца подозреваемого в убийстве сына Соболева

Шевченковский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей на 2 месяца без права залога подозреваемого в убийстве трехлетнего сына депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева.



"2 месяца содержания под стражей без права на залог!", - написала пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец на странице в Фейсбуке.



Максимец отметила агентству "Интерфакс-Украина", что суд избрал меру пресечения одному из подозреваемых исполнителей, который непосредственно произвел выстрел.



В прокуратуре также сообщили, что заседание проходило в закрытом режиме, в зал были допущены только стороны.



По словам Максимец, судебное заседание по избранию меры пресечения второму подозреваемому начнется в течение часа.



Ранее в СМИ называли имя стрелявшего - Андрей Лаврега.



Как сообщалось, вечером 1 декабря неизвестные в центре Киева открыли огонь по автомобилю "Range Rover", в котором в это время находились ресторатор и депутат Киевского областного совета Вячеслав Соболев и его малолетний сын. От полученных ранений ребенок скончался в машине "скорой помощи".



В понедельник начальник столичного главка полиции Андрей Крищенко сообщил, что задержаны двое подозреваемых – "молодые люди 18 и 19 лет" и они не являются жителями Киева. Один из них родом из западной Украины, другой - из центральной.



Правоохранители рассматривают в качестве основных версий совершения преступления – бытовые проблемы, хозяйственную и профессиональную деятельность Соболева.



На момент преступления в машине, кроме погибшего ребенка, находился сам депутат, его супруга и ещё одна женщина - член семьи.



Позже экс-командир 8-й отдельной роты ДУК "Правый сектор", комбат "Украинской добровольческой армии" Андрей Гергерт с позывным "Червень" заявил, что оба подозреваемых - Андрей Лаврега и Алексей Семенов - воевали вместе с ним на Донбассе, однако "Правый сектор" опровергл информацию о причастности Лавреги, Семенова и самого Гергерта к движению.



2 декабря полиция Киева сообщила о подозрении двоим задержанным после убийства трехлетнего ребенка на пересечении улиц Льва Толстого и Тарасовской.



"Задержанным объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного пунктами 2, 11, 12 ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство малолетнего ребенка, совершенное по заказу по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины. Фигурантам грозит до пятнадцати лет лишения свободы или пожизненное заключение", - сообщает пресс-служба полиции.

