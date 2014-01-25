Прокурор Александр Харлов: досье на оборотня

Олександр Харлов – людина відносно нова в органах прокуратури, але вже добре відома тим, що знає, як розвалити справу, відкрити її на потрібну людину, зацькувати жертву корпоративних розборок і таке інше.

Його досвід «викрутити руки» законодавству й перетворити чорне на біле був відзначений, тільки-но він опинився в правоохоронній системі. Саме тому й обійняв посаду заступника прокурора Печерського району м. Києва.

Зокрема, на рахунку Харлова темна історія з крадіжкою прокурорами та слідчими МВС Печерського району під час проведення обшуків у приміщенні київського магазину "Граф", коли після завершення оперативно-розшукових дій недорахувалися ювелірних виробів на 26 млн. грн. Йдеться про суму збитків за курсом кінця 2013 року.

За фактом крадіжки та перевищення повноважень з боку працівників Печерської прокуратури було відкрито три кримінальних провадження. Підозри за ст.185 ч.5 КК та ст.365 ч.3 КК отримали співробітники прокуратури Печерського району м. Києва Козлов П.Б., Савчук В.В. та співробітники Печерського райвідділу Забуга В.В., Жданов О.М., Арцюх Р.М., Коберник Р.В. та Цегельник В. І.

Козлова та Забугу заарештували, але ненадовго. Суми застав знизили й «перевертнів». Та ж історія сталася з підозрюваними Арцюхом і Коберник. Колишній міліціонер Цегельник, тільки-но отримавши підозру, негайно вирішив податися на службу до ЗСУ.

Ці кримінальні провадження вже майже шість років перебувають у Печерському районному суді м. Києва, який досі не зважився призначити їх до розгляду. Всі без винятку фігуранти продовжують обіймати свої посади у правоохоронних органах.

Матеріальний стан усіх фігурантів різко покращився після завершення згаданих «оперативно-розшукових дій». Павло Козлов – прокурор Печерської прокуратури, який сфальшував справу, за якою проводився обшук – вже за тиждень після пограбування став власником позашляховика Mitsubishi й двох квартир в Києві. На вказане майно також ніколи арешту не накладалося.

А що зі втраченими підприємцем коштовностями, запитаєте ви? – Їхня сума в еквіваленті майже 4 млн доларів за рішенням Господарського суду міста Києва від 18.12.2018 року була стягнута на користь постраждалого з державного бюджету України (справа №910/7960/18)…

Олександр Харлов після цього пограбування придбав нульовий Jaguar XF 2013 року вартістю біля 90 тис. доларів США. А згодом очолив управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури міста Києва.

Саме з цієї посади він «авторитетно» заявив «Українські правді», що перші жертви протистояння на Грушевського – справа рук самих майданівців…

Харлов не лише відмазав перевертнів у справі «Графа», він з легкістю уникнув люстрації. А після укладання шлюбу в його деклараціях почали з’являтися готівкові кошти та новенькі автівки, неначе в криптовалютного магната…

У 2015 році Харлов придбав Nissan Juke за 350 тисяч гривень для себе та Toyota Camry за 205 тисяч для дружини Катерини, яка теж працювала у Київській міській прокуратурі. Після народження двох синів вона звільнилася та розвиває власний адвокатський бізнес. По суті є «рєшалою» бізнесу свого чоловіка.

В останній декларації Харлову також довелося зазначити придбаний у 2016 році на пенсійного віку матір будинок у с. Пухівка Броварського району площею понад 131 кв м. Ринкова вартість нерухомості перевищує 500 тис доларів США.

Тоді ж він без зайвого напрягу оновив автопарк на суму близько 1,5 млн. грн, придбавши BMW X1 2016 року та BMW 528 GT 2017 року випуску.

Саме за останні роки роботи Харлова в прокуратурі його мати-пенсіонерка опинилася справжнім доларовим мільйонером. Їй належить три земельні ділянки у передмісті Києва, чотири квартира у центрі столиці, зокрема у ЖК Central Park та ЖК Elyseum, а також із десяток машиномісць, придбаних впродовж останніх трьох років.

Вартість лише нерухомого майна, оформленого на пенсіонерку Галину Харлову, перевищує 2 млн. доларів США. Це до 30 соток землі, виділених Харлову ще в 2007 році безкоштовно, зокрема в елітному селищі Вишеньки Бориспільського району.

Ще в «особистому» автопарку пенсіонерки Харлової декілька елітних позашляховиків, як-от: LAND ROVER і RANGE ROVER, вартість кожного з яких понад 100 тис доларів США. Також VOLKSWAGEN MULTIVAN 2016 року вартістю близько 90 тис доларів США. Вочевидь, «мама любить скорость» (с).

На такого-собі нічим неприглядного Едуарда Томіна зареєстровано BMW Х6 2016 року вартістю понад 100 тис. доларів США, яким переважно й користується обдарований Печерський прокурор.

Родина Харлових полюбляє номерний знак з комбінацією «АА 00-21», який встановлено на вищезазначених автівках.

Репутація Харлова була на волосинці в 2017 році, коли Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів притягнула до дисциплінарної відповідальності його підлеглого Кокошко О.В. Самому Харлову дивом вдалося вийти сухим із води.

Чому ними зацікавилася КДКП? Річ у тім, що Харлову та його підлеглому вдалося майстерньо «загубити» матеріали щодо речових доказів кримінального провадження № 12014100050006464 від 02.02.2014 року. Йдеться про справу, в рамках якої слідчими СВ Оболонського РУ ГУ МВС України в м. Києві було вилучено та визнано речовими доказами понад 120 тис. доларів США готівки у різних валютах.

Звісно, цей «речовий доказ» було привласнено, а матеріали провадження відправлені майстру «загубити» справу Олександру Харлову в прокуратуру м. Києва.

Наприкінці 2018 року Харлов начебто захистив у приватному вищому навчальному закладі «Європейський університет» дисертацію кандидата юридичних наук за темою: «Розслідування злочинів у сфері професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг», та пройшов у лютому 2019 року адаптаційний курс на адвоката. В дисертації немає живого місця, не здертого з інших наукових робіт, зокрема російських, виданих ним як власний академічний досвід.

Але про це слід написати в окремій публікації з наданням масштабного текстологічного аналізу…