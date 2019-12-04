Германия высылает двух российских дипломатов

МИД ФРГ объявил персонами нон грата двух сотрудников посольства РФ в Германии "с немедленным вступлением решения в силу" в связи с убийством гражданина Грузии, которое было совершено в Берлине в конце лета. Об этом говорится в опубликованном в среду, 4 декабря, заявлении внешнеполитического ведомства.



"Правительство ФРГ тем самым отреагировало на то, что российские власти, несмотря на повторяющиеся, настоятельные требования на высоком уровне, недостаточным образом сотрудничали при расследовании убийства в берлинском Тиргартене, совершенного 23 августа", - отмечается в документе.



"Эти ожидания были сформулированы статс-секретарем Михаэлисом в разговоре с послом Нечаевым, который состоялся 20 ноября в МИД ФРГ", - указали в германском дипведомстве.



Немецкие СМИ сообщают, что МИД ФРГ утром в среду официально вызвало посла РФ Сергея Нечаева и передало ему ноту. В ноте Россию призывают к сотрудничеству с генеральной прокуратурой по делу об убийстве.



Как подчеркивается, "правительство ФРГ оставляет за собой право предпринимать дальнейшие шаги в свете расследования происшедшего".



В МИД РФ в ответ заявили, что примут ответные меры на высылку дипломатов.



"Рассматриваем заявления германской стороны о высылке двух сотрудников российского посольства в Берлине как безосновательные и недружественные. Политизированный подход к вопросам следствия недопустим. Вынуждены осуществить комплекс ответных мер".

