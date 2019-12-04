Вятрович раскритиковал избрание нового главы Института нацпамяти

Владимир Вятрович назвал назначение руководителем Украинского института национальной памяти Антона Дробовича неправильным кадровым решением. Об этом бывший руководитель ИНП, ныне народный депутат Вятрович написал в своем Twitter, передает УНН.



"Антон Дробович - глава Украинского института национальной памяти. Очередное неправильное кадровое решение правительства в гуманитарной политике. Это уже не ошибка, а разворот в другую сторону. В национальной памяти может не остаться места для Украины и украинцев", - написал он.



Напомним, в среду, 4 декабря на заседании правительства было принято решение о том, что Украинский институт национальной памяти возглавит руководитель образовательных программ Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр" Антон Дробович.

