Укрзализныця обнародовала расписание 19 дополнительных поездов на Новый год

19 дополнительных поездов назначила Укрзализныця на период новогодних и рождественских праздников. Также для удобства пассажиров продлены маршруты еще семи поездов. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Всего во время зимних праздников, по планам Укрзализныци, будут назначены 35 дополнительных поездов.

В частности, сейчас уже можно приобретать билеты на следующие направления:

Также появилась информация о семи поездах, которым продлят маршрут: