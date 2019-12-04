Стартовала продажа билетов на Евро-2020

В среду, 4 декабря, стартует официальная продажа билетов на чемпионат Европы по футболу-2020, который состоится в 12 европейских городах.



Прием заявок на приобретение билетов начнется в 15:00 по киевскому времени, а завершится 18 декабря в 15:00, сообщает официальный сайт УЕФА.



Пока билеты могут приобретать только болельщики из 20 стран-участниц Евро-2020, а также болельщики из нейтральных стран.



Особенностью второго этапа продажи станут билеты категории Follow my Team, которые дают возможность посетить матч одной сборной на стадии плей-офф независимо от города, где он пройдет. Если команда завершит выступление на турнире уже в группе, всю стоимость билета возмещают.



Обладатели билетов определятся в январе путем жеребьевки.



Для подачи заявки необходимо создать аккаунт на официальном сайте УЕФА и указать данные на латинице.



Стоимость билетов на матчи сборной Украины стартует от 30 евро. Максимальная цена — 185 евро.



30 ноября прошла жеребьевка финальной части Евро-2020. Сборная Украины сыграет в группе с Нидерландами и Австрией.



Четвертый оппонент Украины в квартете определится после матчей плей-офф Лиги наций, которые состоятся в марте 2020 года.



Этой командой будет либо Румыния как победитель пути A (Исландия, Болгария, Венгрия, Румыния), либо сильнейший в пути D (Грузия, Северная Македония, Косово, Беларусь).

