Украина должна работать над сдерживанием влияния олигархов - премьер Швеции

Украина должна работать над укреплением верховенства права, борьбой с коррупцией и сдерживанием влияния олигархов. Об этом заявил премьер-министр Швеции Стефан Лёвен во время совместного брифинга с Президентом Украины Владимиром Зеленским, передает корреспондент УНН.



“Мы надеемся на укрепление наших отношений, в частности в сфере торговли и инвестиций. Сейчас экспорт Украины достиг рекордных уровней, и при условии выполнения положений соглашения об ассоциации, потенциал дальнейших инвестиций и отношений выглядит очень перспективным. Но этот потенциал может быть реализован только при условии, если Украина будет работать над укреплением верховенства права, борьбой с коррупцией и сдерживания влияния олигархов”, — сказал шведский премьер.



По его словам, все эти вещи необходимы, чтобы построить по-настоящему европейскую страну.



Левен заметил, что у Президента Зеленского есть все шансы для того, чтобы оправдать высокие ожидания украинского народа.

