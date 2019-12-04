Месси объяснил ключевую разницу между ним и Роналду

Нападающий испанской "Барселоны" Лионель Месси рассказал, что в отличие от Криштиану Роналду, он выстраивает игру команды на футбольном поле.



Об этом сообщает L'Equipe.



Знаменитый аргентинский форвард Лионель Месси сравнил собственные игровые качества с португальцем Криштиану Роналду.



"Кто лучше - я или Роналду? Не могу ответить на этот вопрос. Мы выполняем различные задания на поле: он - забивает голы, а я занимаюсь выстраиванием игры", - пояснил нападающий "Барселоны.



В прошлом сезоне 32-летний Месси провел 50 матчей, забил 51 гол и отдал 19 голевых передач. Выиграл чемпионат Испании и дошел с "Барселоной" в полуфинал Лиги чемпионов.

