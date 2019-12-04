Законопроект о рынке земли рассмотрят через две недели

Верховная Рада рассмотрит законопроект о рынке земли на следующей пленарной неделе, которая пройдет с 16 по 20 декабря. Об этом заявил глава фракции Слуга народа Давид Арахамия, сообщает РБК-Украина в среду, 4 декабря.



По его словам, законопроект о рынке земли проголосуют во втором чтении на следующей пленарной неделе.



"Рынок земли будет на следующей пленарной неделе, это через неделю. И на следующей неделе мы планируем добавить два пленарных дня. Вторник и четверг, возможно. Но рынок земли будет через неделю", - отметил Арахамия.

