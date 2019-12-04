Стефанчук вернул компенсацию за аренду жилья у тещи

Первый вице-спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук вернул деньги, которые ему были компенсированы за аренду жилья. Об этом сообщили в аппарате парламента, передает УНН.



Отмечается, что речь идет о компенсации средств за съем квартиры в сентябре и октябре.



"Руслан Стефанчук вернул в ноябре 2019 средства в сумме 39650 грн 00 копеек, полученные в качестве компенсации стоимости аренды жилья за сентябрь-октябрь 2019", – говорится в сообщении.



Ранее ряд СМИ распространили информацию о том, что Стефанчук живет в квартире тещи в Киеве и получает компенсацию за жилье.

