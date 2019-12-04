В Украине разрешили строить дороги из шлаков и золы

Правительство разрешило применение отходов производства, в частности металлургических шлаков и золы уноса, в дорожном строительстве.



Как сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры, соответствующее решение было принято на заседании Кабинета министров Украины 4 декабря.



«Такое решение правительства позволяет избавиться от зависимости от импорта из Российской Федерации строительных материалов, в частности битума. Это также позволит экономить средства во время дорожных работ, качество при этом будет должным», - цитирует пресс-служба министра инфраструктуры Владислава Криклия.



По словам министра, уже наработана база нормативно-технических документов, учитывающая как отечественный, так и европейский опыт в этом вопросе.



«Эти нормы регламентируют требования к технологическим процессам и составляющим дорожного бетона, главным из которых является применение исключительно высококачественного портландцемента, а также непосредственно металлургическим шлакам», - подчеркнул Криклий.



Отмечается, что отныне при осуществлении публичных закупок работ по строительству и услуг по текущему ремонту автомобильных дорог общего пользования обязательно будет предусматриваться применение неценового критерия «Мероприятия по защите окружающей среды» с его удельным весом не менее 10%.



«В договорах на строительство, текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования в Запорожской, Донецкой, Луганской, Днепропетровской, Николаевской, Кировоградской областях будет предусматриваться использование отходов производства (металлургических шлаков, золы- уноса и т.д.), соответствующее нормативным документам по вопросам экологической маркировки и декларации», - говорится в сообщении.



В пресс-службе отметили, что до сих пор ценовой критерий оставался единственным критерием, который применяется заказчиками для выполнения ремонтно-строительных работ на автомобильных дорогах общего пользования для определения подрядных организаций.



«Такое решение должно улучшить экологическую ситуацию – отходы должны не загрязнять окружающую среду, а «работать» на пользу общества», - говорится в сообщении.

