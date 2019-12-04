РПЦ готовит Архиерейский Собор по "украинскому вопросу" и расколам

На ближайшем Архиерейском Соборе Русской Православной Церкви будет четко определена позиция по отношению к расколам и к тем, кто их поддерживает.

Об этом сказал Предстоятель Русской Православной Церкви Патриарх Кирилл, сообщает patriarchia.ru.



«Непременно в каждую эпоху Церковь переживает и страдания, и скорби. Так и нас Господь не лишил скорбей — в первую очередь, в связи с тем, что происходит в мировой православной среде. Удивительно, как под влиянием внешних политических факторов наши православные собратья становятся на путь признания раскольников — людей, не имеющих законной хиротонии, то есть фактически мирян, которые называют себя священнослужителями! И особенно опасно и печально, что поддержка […] оказывается не на уровне маргинальных групп, как бывало и раньше, но среди канонических Поместных Церквей», — отметил Патриарх Кирилл.



Предстоятель РПЦ подчеркнул, что важно не смешивать понятия добра и зла.



«Пока никто не знает, к чему приведет вся эта ситуация. Конечно, мы молимся и трудимся ради того, чтобы силы зла не погубили единство Православных Церквей; чтобы не произошло смешение сил добра и зла в некую аморфную массу, где уже невозможно понять, где добро, а где зло, где правда, а где кривда, где канонический строй, а где попрание канонов. Другими словами, мы с вами вступили в очень сложную эпоху, и успех нашего прохождения через эти испытания во многом зависит от внутреннего состояния нашей Церкви. Чем крепче будет наше единство — как в решении задач внутреннего развития, так и в диалоге с мировым Православием, — тем успешнее будут наши действия. Нам предстоит тщательно рассмотреть и осмыслить процессы, происходящие сегодня во всемирном Православии, и я надеюсь, что на ближайшем Архиерейском Соборе будет четко определена наша позиция по отношению к расколам и к тем нашим братьям, которые, к сожалению, эти расколы поддерживают», - сказал он.



Патриарх Кирилл надеется, что «дай Бог, чтобы испытания, которые выпали на нашу долю, на нынешнее поколение епископата, духовенства, верующего народа, не разрушили наше единство, не ослабили наши силы, чтобы мы могли неуклонно двигаться по пути, завещанному нашими благочестивыми предками, храня чистоту Православия и канонического строя, не уступая никаким ухищрениям, проистекающим как извне, так иногда и изнутри Церкви», — подытожил Патриарх.



