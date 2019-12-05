Украина обещает демарши Казахстану в связи с заявлениями президента Токаева о Крыме

Министерство иностранных дел Украины выразило обеспокоенность сообщениями СМИ о высказываниях президента Казахстана Касым-Жомарт Токаева, в которых отрицается аннексия Крыма Россией. В связы с этим Казахстану будут сделаны демарши. Об этом говорится на Facebook-странице ведомства.



Поводом для обеспокоенности стало интервью Токаева Жанне Немцовой. В нем казахстанский лидер сказал, что не называет то, что произошло в Крыму, аннексией.



"То, что произошло, то произошло. Аннексия - это слишком тяжелое слово применительно к Крыму", - сказал президент.



Комментарий МИД в соцсети этих слов начинается с тезиса о том, что Украина всегда рассматривала Казахстан как своего партнера и друга. В основе отношений двух стран лежат принципы взаимного доверия, уважения независимости, государственного суверенитета и территориальной целостности. Они зафиксированы в подписанном еще в 1994 году Договоре о дружбе и сотрудничестве. Однако, по убеждению украинской стороны, заявление главы Казахстана их нарушают.



Слова президента Республики Казахстан не только противоречат вышеприведенным принципам украинского-казахстанских отношений, но и международно признанной позиции, зафиксированной в резолюции ГА ООН от 27 марта 2014", - сказано в сообщении МИД.



В ведомстве особенно обиделись на то, что заявление прозвучало накануне министерского заседания ОБСЕ, - организации, членами которой являются обе страны. Киев пообещал отреагировать на слова президента демаршами.

