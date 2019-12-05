В Одессе УПЦ начала сбор средств для жертв масштабной трагедии – пожара в колледже

В Украинской Православной Церкви начали сбор средств для жертв пожара в одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.



Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Одесской епархии, координацию по сбору помощи осуществляет Социальный отдел епархии. Желающие помочь могут обращаться по телефону +38 (067) 744 40 44 (протоиерей Павел Полещук).



Вместе с тем во всех храмах Одесской епархии Украинской Православной Церкви молятся о выздоровлении пострадавших и об упокоении погибшей.



«В светлый праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы мы столкнулись с бедой, которая требует и настоятельно просит нас объединиться и не оставаться безучастными. Сейчас пострадавшие нуждаются в нашей общей поддержке и помощи», - призывают в Одесской епархии.



Верующих просят молиться об упокоении рабы Божией Анны и о здравии: Кристины, Юлии, Софии, Марии, Виктории, Юрия, Любови, Сергия, Артемия, Владимира, Дмитрия, Виктории, Александра, Ирины, Натальи и всех пострадавших во время пожара.

