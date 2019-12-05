Кабмин назначил временную главу Нацслужбы здоровья

Кабинет министров Украины на заседании 4 декабря назначил временно исполняющей обязанности председателя Национальной службы здоровья Оксану Мовчан. Об этом сообщается на сайте правительства.



Пост главы НСЗУ освободился в конце ноября: занимавший его Олег Петренко написал заявление об увольнении из-за разногласий с подчиненными.



Мовчан родилась 15 января 1978 года. Она имеет финансовое образование и 11 лет работала в финансовом секторе.



Мовчан была соучредителем и первым руководителем неправительственной организации Go Global, основанной с целью продвижения изучения иностранных языков в Украине.



С мая 2018 года она работала советником руководителя НСЗУ по стратегии и развитию организации. 25 июня 2019 года ее назначили замруководителя НСЗУ по итогам конкурса.

