В САП объяснили, где именно задержали Александра Онищенко в Германии

Бывший народный депутат Александр Онищенко был задержан 29 ноября около немецкого города Ольденбург по запросу Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры.



Отмечается, что 3 декабря появилась информация о задержании Онищенко по запросу украинской стороны в немецком городе Аахен. В то же время, DW послали запрос в полицию Аахена относительно сведений о задержании украинского предпринимателя. В полиции ответили, что Онищенко не задерживали.



По данным САП, Онищенко был задержан в районе Ольдернбурга, а не Аахена. Ольдернбург - федеральная земля Нижней Саксонии. Сейчас решается вопрос о его экстрадиции.



Напомним, 29 ноября разыскиваемый беглый политик, бизнесмен Александр Онищенко заявил, что собирается вернуться в Киев 13 декабря, чтобы опровергнуть обвинения в мошенничестве и отмывании денег.



В ноябре председатель Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник заявил, что в декабре Онищенко экстрадируют из Испании, где он проиграл все суды. В свою очередь, Онищенко заявил, что Сытник врет об экстрадиции и замораживания его счетов. При этом он пообещал вернуться на Украину добровольно, "если захочет".



Онищенко намеревался вернуться на Украину и принять участие в досрочных парламентских выборах 2019 года. ЦИК ему отказала, поскольку в течение 5 лет он не проживал на Украине. Онищенко подал апелляцию и победил. Решение в его пользу было принято на основании документов, по которым с 2016 года он был за границей, "потому что представлял Украину на соревнованиях по конному спорту в статусе всадника".

