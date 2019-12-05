В "Оппоплатформе" прокомментировали обыск в офисе у Медведчука

В "Оппозиционной платформе - за жизнь" прокомментировали слежку за их народными депутатами и обыски в приемной. В партии заявляют, что "силовики Зеленского" перешли к активным действиям против оппозиции. Заявление опубликовала пресс-служба политсилы.

Заявляется, что власть использует СБУ для преследования народных депутатов по политическим мотивам, тем самым осуществляя моральный террор в отношении оппозиции. "Не вызывает сомнения, что действия СБУ имеют под собой исключительно политическую подоплеку", - отмечается в заявлении политсилы.



"Через несколько дней после возбуждения Государственным бюро расследований уголовного дела в отношении сотрудников СБУ по фактам незаконной слежки за депутатами от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" и незаконного проведения оперативно-следственных мероприятий в отношении них, в здании, в котором находятся приемные шести депутатов от этой политической силы, в том числе председателя Политсовета партии, народного депутата Виктора Медведчука, народных депутатов Тараса Козака, Василия Нимченко, Юрия Загороднего, Виктора Черного, Александра Колтуновича, был проведен обыск.



Формальной причиной названы следственные действия в отношении "Шторма" – организации, которая официально обеспечивает охрану офиса и народных депутатов партии.



СБУ, как неоднократно сообщали СМИ, получила задачу организовать слежку и сбор конфиденциальной информации о руководстве партии и народных депутатах от "Оппозиционной платформы – За жизнь". В худших традициях полицейского государства Служба безопасности Украины выполняет поставленную властью задачу", - говорится в опубликованном сообщении.



В "Оппозиционной платформе – За жизнь" расценивают действия СБУ как политическую расправу и месть за позицию депутатов партии "Оппозиционная платформа – За жизнь".

