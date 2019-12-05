Приговор российскому блогеру Жукову, обвиняемому в экстремизме, огласят 6 декабря

Приговор блогеру и студенту ВШЭ Егору Жукову, обвиняемому в призывах к экстремизму, огласят 6 декабря. Об этом в среду сообщила судья Кунцевского суда, в котором рассматривается дело подсудимого.



"Оглашение приговора состоится 6 декабря в 10:00 мск", - сказала судья.



Ранее прокурор потребовал приговорить Жукова к четырем годам лишения свободы.



Как следует из обвинительного заключения, "Жуков не позднее 11 декабря 2012 года решил привлечь неограниченный круг лиц к антиправительственной деятельности". Для этого, по словам прокурора, с 2012 по 2017 год Жуков разместил на своем канале в YouTube несколько роликов, "совершив деяния, предусмотренные ч. 2 ст. 280 УК РФ ("Публичные призывы к экстремизму")".



Жуков был арестован 2 августа по обвинению в участии в массовых беспорядках (ст. 212 УК РФ) в ходе несанкционированной акции 27 июля в Москве, а через месяц по ходатайству следствия переведен под домашний арест, срок которого установлен до 27 декабря. Позднее СК данное обвинение снял и предъявил новое - в публичных призывах к экстремизму (ч. 2 ст. 280 УК РФ). Поводом для обвинения стали ролики, опубликованные в YouTube.

