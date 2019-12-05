США намерены продолжать оказание Украине летальной военной помощи

США планируют продолжать предоставлять Украине так называемую летальную военную помощь. Об этом сообщил в среду на встрече с журналистами заместитель министра обороны США по политическим делам Джон Руд.



"Мы действительно исходим из того, что продолжим оказание летальной помощи Украине", - сказал заместитель главы Пентагона. По его словам, американское правительство придает большую важность этому направлению деятельности. "Разумеется, оказание содействия Украине в сфере безопасности остается для нас приоритетом. И мы продолжаем это выполнять", - подчеркнул Руд.



При этом он заверил, что в настоящее время никакие компоненты программы предоставления Украине американской военной помощи не блокируются. "Вообще-то я хочу прояснить прежде всего следующее: нет приостановки никакой помощи [США Украине]. И ведомства, занимающиеся имплементацией [этих планов], движутся вперед, осваивая финансирование, которое Конгресс [США] одобрил в прошлом году в размере порядка $250 млн на 2019-й финансовый год. И Конгресс также продлил разрешение на эти ассигнования в [уже наступившем в США 1 октября] 2020 финансовом году", - заявил заместитель руководителя военного ведомства.



Согласно изложенной им информации, неосвоенными из средств за 2019 финансовый год остаются лишь приблизительно $8,5 млн. "Я вчера (во вторник - прим. ТАСС) вечером позвонил нашему главному финансисту [Пентагона] и выяснилось, что все финансирование было выделено ведомствам, занимающимся имплементацией [этих планов], за исключением $8,5 млн. Их еще предстоит освоить. И у нас есть все возможности сделать это посредством нормальных процессов. Ожидания заключаются в том, что все это будет освоено в следующие несколько месяцев", - уточнил замминистра.



"В конце 2019 финансового года оставалось [неосвоенными] порядка $35 млн. Около $27 млн из них [уже] было выделено ведомствам, осваивающим данные средства. Это означает, что они могут вложить данные средства в контракты. Как я упомянул, остается $8,5 млн. Так что из $250 млн много денег уже вложено в [конкретные] контракты на различные цели, предусматривавшиеся программой оказания содействия Украине в области безопасности", - пояснил Руд.

Планы на следующий год



В связи с этим замглавы Пентагона подтвердил, что на 2020 финансовый год исполнительная ветвь власти США запросила у законодательной на оказание военной помощи Украине $250 млн. "Администрация запросила еще $250 млн у Конгресса на 2020-й финансовый год для реализации инициативы по оказанию содействия Украине в сфере безопасности. Предполагая, что Конгресс одобрит и выделит эти средства, мы, конечно, продолжим [данную программу]", - отметил Руд.



В 2019 финансовом году Конгресс разрешил администрации ассигновать на предоставление военной помощи Киеву по линии Пентагона такую же сумму - порядка $250 млн. Еще примерно $140 млн выделено на такие цели по линии Госдепартамента США.



Согласно данным Министерства обороны США, объем военной помощи, оказанной Вашингтоном Киеву с 2014 года по настоящее время, составляет $1,5 млрд.



Соединенные Штаты сотрясает крупный скандал, разразившийся вокруг телефонного разговора президента страны Дональда Трампа с украинским коллегой Владимиром Зеленским 25 июля. Именно содержание этой беседы стало в итоге поводом для начала процедуры импичмента в отношении главы американской администрации. Как считают политические оппоненты нынешнего американского лидера, Трамп пытался убедить Зеленского начать расследование деятельности на Украине сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена в обмен на оказание финансовой и военной помощи Киеву.

