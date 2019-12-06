Найдена молекула, убивающая рак поджелудочной железы

Израильские ученые провели эксперимент с грызунами. За месяц молекула PJ34 позволила у животных сократить число раковых клеток на 80-90% за счет инициирования "клеточного самоубийства". У одного грызуна следы рака исчезли полностью. И это без побочных эффектов, так как воздействие производилось исключительно на раковые клетки.



Известно, что изначально PJ34 создавали для лечения инсульта. Однако позднее было доказано: молекула значительно замедляет размножение раковых клеток и приводит к их быстрой гибели. Хотя PJ34 может воздействовать на другие типы раковых клеток, эффективность в лечении рака поджелудочной железы представляется наиболее актуальной. Это 12-й самый распространенный рак в мире и четвертая по значимости причина смерти от рака. Данный тип рака нередко имеет лекарственную устойчивость.



Плюс, примерно 80% пациентов получают диагноз уже на стадии метастазирования. Из них менее 3% жили более 5 лет после постановки диагноза. По мнению ученых, молекула способна вылечить агрессивные формы рака груди, легких, мозга и яичников.

