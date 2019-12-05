Вышел трейлер 25-го фильма о Джеймсе Бонде

Вышел первый полноценный трейлер 25-го фильма о Джеймсе Бонде «Не время умирать». Это последняя картина с Дэниелом Крейгом в роли агента 007.



По сюжету Джеймс Бонд отошел от службы и наслаждается жизнью на Ямайке. В какой-то момент к нему обращается его старый знакомый Феликс Лейтер из ЦРУ и просит помочь спасти похищенного ученого. Но в результате спецагент попадает в ловушку загадочного злодея в маске, который вооружен технологическим оружием. Его роль исполнил Рами Малек. Кроме того, Бонд знакомится со своей преемницей, которую в фильме сыграла Лашана Линч.



В фильме также снялись Ана де Армас, Леа Сейду, Рэйф Файнс, Кристоф Вальц и другие. Режиссером выступил Кэри Фукунага («Настоящий детектив», «Маньяк»).



Мировая премьера фильма «Не время умирать» намечена на 2 апреля 2020 года.





