SAMSUNG Galaxy Fold - смартфон, который умеет удивлять

Хороший смартфон сегодня - это неизменный спутник современного человека. На нем стоят полезные приложения и игры, он развлечет в дороге и будет отличным деловым помощником. И чтобы он успешно сочетал в себе все эти функции, крайне важно правильно сделать выбор такого гаджета. Если пользователю нужно что-то особенное, ему стоит заглянуть на страницу eldorado.ua/smartfon-samsung-galaxy-fold-12512-gb-space-silver. Что он там найдет? Будущее!





SAMSUNG Galaxy Fold 12/512GB Space Silver - это принципиально новый гаджет, который не только имеет самый большой и гибкий экран среди своих собратьев, но и складывается как книжка. При этом и внешний, и внутренний экраны совершенно безупречны. Этот смартфон станет помощником делового человека, которому часто необходимо работать сразу с несколькими приложениями одновременно - благодаря площади экрана он сможет видеть их все. Надо отметить, что среди остальных экранов смартфонов Galaxy у этой модели он самый тонки. В то же время он имеет и самые лучшие показатели прочности - пользователь может раскрывать его совершенно спокойно, не переживая за целостность экрана.

Высокая производительность - еще одна характерная черта этого смартфона, а камеры позволяют снимать фотографии или видео только лучшего качества. Аккумуляторов у смартфона, кстати, тоже два, причем пользователю больше не придется вручную отключать неработающие приложения - интеллектуальная система питания позволит ему не беспокоиться об этом, делая все самостоятельно, чтобы сохранить заряд на максимально длительный срок.

У смартфона три основных и две фронтальных камеры, так что ничего интересного точно не будет упущено. Разрешение камер варьируется от 8 до 16 Мп.

В комплекте с этим ультрасовременным гаджетом идет беспроводная зарядка, которая может заряжать смартфон. Сам же девайс может быть источником подзарядки для совместимых с ним фитнесс-браслетов и наушников Samsung, что благодаря емким аккумуляторам практически не составляет проблемы.

Этот смартфон от Samsung начинен современным процессором Snapdragon 855, в нем 12 ГБ оперативки. Доступно также 512 ГБ внешней памяти. Всего этого более чем достаточно, чтобы работать с достаточно емкими приложениями.

Наконец, нельзя не оценить дисплей с максимально точной цветопередачей - картинка с ним получается невероятно реалистичной и существенно уменьшает нагрузку на глаза.