С начала года на Донбассе погибло 18 мирных граждан – ОБСЕ

11 из 18 подтвержденных на первые 10 месяцев 2019 года случаев гибели гражданских лиц на востоке Украины были связаны с минами и другими взрывоопасными объектами, свидетельствуют результаты отчета Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, опубликованной на их официальном сайте.



Согласно документу, за этот период 124 человека из числа мирных жителей были ранены, при этом мины и взрывоопасные предметы стали причиной ранения 28 гражданских лиц. 75% жертв пришлось на Донецкую область.



"Хотя потери в результате обстрелов и стрельбы из стрелкового оружия происходят почти исключительно вблизи линии соприкосновения, гражданские лица получили ранения от мин и неразорвавшихся боеприпасов на расстоянии 60 км от линии соприкосновения", - говорится в тексте отчета.



Про данным СММ ОБСЕ, мины и другие взрывоопасные объекты стали причиной 133 из 380 жертв с начала 2018 года (34 убитых и 99 раненых) - 87 в 2018 году и 46 в первые десять месяцев 2019 года - и являются причиной большего числа жертв, чем обстрелы и огонь из стрелкового оружия вместе взятые. "Гражданские лица были убиты и ранены этими объектами в самых разных обстоятельствах и условиях", - говорится в документе.



Согласно отчету, из 34 погибших с начала 2018 года пятеро были детьми, все – мальчики. Из 99 раненых детьми были 26: 21 мальчик и 5 девочек. "В большинстве случаев, связанных с детьми, боеприпасы или взрывчатые предметы были обнаружены в местах, возле которых они живут или играют, таких как сады или лесные местности", - сообщают в ОБСЕ.

