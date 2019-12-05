В Украине в ближайшие дни без осадков

В ближайшие сутки, 6 декабря, в Украине не будет осадков, ночью и утром местами туман, на дорогах страны, кроме юга, гололедица. Как сообщает Укргидрометцентр, ветер юго-западный 5-10 м/с. Температура ночью 1-6° мороза, на Закарпатье и в Карпатах 8-13°, днем 2-7° тепла; на побережье морей ночью около 0°, днем 8-10° тепла. В Киеве в пятницу без осадков; температура ночью 1-3° мороза, днем 2-4° тепла.



По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 6 декабря самая высокая температура днем была 13,4 градусов выше ноля в 1986 году, самая низкая ночью – на отметке 20,2 градусов мороза в 1959 году.



В субботу, 7 декабря, в Украине без существенных осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 1-6° мороза, в южной и восточной частях около 0°; днем 1-6° тепла, на крайнем юге страны до 10°.



В Киеве в субботу без существенных осадков. Температура ночью 2-4° мороза, днем 3-5° тепла.

