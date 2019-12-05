В Нацбанке прокомментировали укрепление гривны

Укрепление курса гривны является позитивным процессом, свидетельствующим об увеличении доверия к украинской валюте. Об этом заявил замглавы Нацбанка Олег Чурий, передает пресс-служба НБУ в четверг, 5 декабря.



Как отметил Чурий, призывы прекратить ревальвацию административным путем - это своего рода проявление комплекса неполноценности, нежелание видеть гривну полноценной валютой, которая может не только ослабляться, но и укрепляться.



По его словам, валюта, которая может только ослабляться, не имеет доверия, не используется для долгосрочных сбережений и влечет долларизацию экономики. Соответственно тогда никогда не будет и дешевых кредитов в гривне. В мире нет ни одного примера успешной страны с долларизированной экономикой, добавил он.



В свою очередь замглавы Нацбанка Дмитрий Сологуб заявил, что курс влияет на различные секторы экономики по-разному: кому - хорошо, кому - то-хуже. По его словам, с одной стороны, экспортеры жалуются на ревальвацию, а с другой - инвестиционный импорт оборудования для них и для других производителей становится дешевле. Кроме того, также легче конкурировать за рабочую силу с той же Польшей.



Он также добавил: если глубже проанализировать ситуацию, то у экспортеров, особенно в тех, что работают на товарных рынках, большая часть себестоимости их продукции также привязанная к валюте, в среднем - где-то до 50%.



Олег Чурий также добавил, что укрепление гривны - это естественный процесс, поскольку фундаментальные факторы обусловливают избыточное предложение валюты на украинском рынке. Плавающее курсообразование - это когда гривна может двигаться в оба направления, а не только в сторону девальвации. При этом политика НБУ сегодня заключается в том, что курс должен формировать рынок, а Нацбанк принимает участие в торгах только для сглаживания чрезмерных колебаний или пополнения резервов, но в принципе не имеет намерения или цели вмешиваться в курсообразование.



По его словам, избыточное предложение валюты и связанное с ним укрепление гривны - это не следствие исключительно притока инвестиций нерезидентов в государственные облигации правительства. В этом году на эти цели они потратили 3,7 млрд долларов, но чистая покупка валюты Национальным банком в этом году уже превысила 5 млрд долларов.



То есть избыточное предложение валюты еще на 1,3 млрд долларов было сформирована за счет других факторов, прежде всего, улучшения показателей экспорта и импорта, добавил Чурий.

