Труба заявил, что "прослушка" в его кабинете велась около 5 месяцев

Директор Государственного бюро расследований (ГБР) Роман Труба рассказал, что «прослушка» в его кабинете происходила с мая по 21 сентября.



Труба настаивает, что «прослушка» была установлена незаконно.



«Мне не за что волноваться», – сказал он, отвечая на вопрос, происходили ли разговоры, запись которых попала в сеть.



Как ранее сообщал УНИАН, вечером 19 ноября в мессенджере Telegram появился анонимный канал под названием «Трубу прорвало», где выкладывают аудиозаписи, сделанные якобы в кабинете руководителя ГБР и на которых слышен похожий на его голос.

