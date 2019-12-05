Рада хочет отсрочить введение штрафов за "евробляхи" до 2020

Рада хочет отсрочить введение штрафов за "евробляхи" до 2020

Верховная Рада намерена отсрочить введение штрафов за нарушение сроков таможенного режима автомобилями на иностранной регистрации до 2020 года.

За принятие в первом чтении законопроекта №2288 проголосовали 311 депутатов при минимально необходимых 226, передают Українські Новини.

Проектом закона предлагается дополнить раздел ХХ "Заключительные и переходные положения" Таможенного кодекса Украины новым пунктом 95 о фактическом приостановлении действия новых санкций, предусмотренных частями четвертой - шестой статьи 470 и четвертой - шестой статьи 481 ТКУ, и установлении временно, до 31 декабря 2019 включительно , максимального размера санкций за правонарушения, предусмотренные указанной статьей, который существовал до введения новых санкций согласно Закону № 2612-VIII (штраф в размере 500 и 1000 необлагаемых минимумов доходов граждан соответственно), с возможностью ретроспективного применения этой нормы к правонарушениям, совершенным с даты вступления в силу Закона № 2612-VIII (22 августа 2019) до 31 декабря 2019 включительно.