Рада хочет отсрочить введение штрафов за "евробляхи" до 2020

Верховная Рада намерена отсрочить введение штрафов за нарушение сроков таможенного режима автомобилями на иностранной регистрации до 2020 года.



За принятие в первом чтении законопроекта №2288 проголосовали 311 депутатов при минимально необходимых 226, передают Українські Новини.



Проектом закона предлагается дополнить раздел ХХ "Заключительные и переходные положения" Таможенного кодекса Украины новым пунктом 95 о фактическом приостановлении действия новых санкций, предусмотренных частями четвертой - шестой статьи 470 и четвертой - шестой статьи 481 ТКУ, и установлении временно, до 31 декабря 2019 включительно , максимального размера санкций за правонарушения, предусмотренные указанной статьей, который существовал до введения новых санкций согласно Закону № 2612-VIII (штраф в размере 500 и 1000 необлагаемых минимумов доходов граждан соответственно), с возможностью ретроспективного применения этой нормы к правонарушениям, совершенным с даты вступления в силу Закона № 2612-VIII (22 августа 2019) до 31 декабря 2019 включительно.

