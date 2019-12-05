Израиль заявил о поддержке Греции в противостоянии с Турцией

Министерство иностранных дел Израиля заявило, что полностью поддерживает Грецию, и выразило обеспокоенность по поводу нарастающей активности Турции в Восточном Средиземноморье



Об этом сообщает МИД Израиля.



Речь идет о меморандуме о взаимопонимании по поводу демаркации морских зон, подписанном Турцией и правительством Ливии. Греция считает, что Турция с помощью этого документа пытается лишить Крит, Родос и другие греческие острова прав на морские зоны.



"Израиль с беспокойством следит за последними шагами, сделанными Турцией в Средиземном море. Игнорирование обычного международного морского права может поставить под угрозу мир и стабильность в регионе", - заявили в министерстве, добавив, что "Израиль вновь заявляет о своей полной поддержке и солидарности с Грецией в ее морском судоходстве ".



Также отметим, что в ЕС призвали Турцию избегать действий, которые подрывают мирные отношения с соседями.



"Турция должна уважать международное право, а также добрососедские отношения с другими странами и избегать любых угроз или действий, которые могут нанести ущерб этим отношениям и мирному урегулированию споров, какими бы они ни были", - заявил представитель Еврокомиссии Петер Стано.

