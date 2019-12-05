Ермак рассказал о плане "Б" Зеленского по Донбассу

Украинские власти в случае провала нормандской встречи и минского процесса готовы строить стену на Донбассе. Об этом в лондонском Chatham House заявил помощник президента Андрей Ермак, передает Reuters.



По его словам, если Россия не согласится на договоренности о прекращении огня и обмене пленными, "в этом случае мы будем строить стену, и жизнь будет продолжаться". "К сожалению, мы будем жить по сценарию замороженного конфликта", - добавил он и назвал минские соглашения устаревшими.



До этого министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в Москве ожидают от нормандской встречи импульса для урегулирования ситуации на Донбассе. При этом он в очередной раз отметил, что основным элементом урегулирования остается прямой диалог между Киевом и оккупированными районами.



Кроме того, сообщалось, что украинский президент Владимир Зеленский на нормандской встрече в Париже выдвинет условия прямых переговоров с отдельными районами Донецкой и Луганской областей. В частности, он предложит заменить представителей "ЛДНР" в контактной группе.

