Чем полезны разные виды орехов? Советы экспертов «Полезной программы»

Сегодня, 5 декабря, на «Интере» вышел выпуск «Полезной программы», посвященный орехам. Диетологи утверждают, что орехи – важная составляющая правильного и здорового рациона. В студии ток-шоу ведущий Александр Лукьяненко и эксперты проекта разобрались в свойствах разных видов орехов и выяснили, чем каждый из них полезен для нашего здоровья.



«Орехи – самый «разумный» продукт на земле, еще в древности их считали главной пищей для мозга, – рассказывает ведущий «Полезной программы» Александр Лукьяненко. – Египетские фараоны даже запрещали употреблять эти плоды простым людям, боясь, что те поумнеют и выйдут из-под контроля. К счастью, сегодня орехи стали одним из самых доступных продуктов. И при этом они очень полезны для здоровья. Орехи богаты белками, а минеральных веществ в них вдвое больше, чем во фруктах».



Орехи не зря называют «топливом» для мозга. Ученые доказали, что именно они максимально оттягивают процесс старения мозга и даже предупреждают болезнь Альцгеймера. Всего 5-6 грецких орехов в день помогают почистить сосуды от вредного холестерина и напитать мозг антиоксидантами. А здоровые сосуды – это правильный кровоток и, значит, хорошая память. Но не все так просто с этим продуктом.



«Орехи – достаточно тяжелая пища для усвоения и переваривания, потому что содержат белки и жиры, – рассказывает диетолог Борис Скачко. – У многих орехи вызывают вздутие, неприятные ощущения в желудке. Также, к сожалению, качество и свежесть орехов, продаваемых в магазинах и на рынках, оставляют желать лучшего. Поэтому, во-первых, желательно покупать орехи в скорлупе, сырыми, а во-вторых, перед употреблением их нужно помыть и обязательно подсушить, иначе белок не будет усваиваться».



По словам диетолога, не существует общего полезного ореха для всех. Разным людям подходят разные виды. Если знать все плюсы и минусы и не злоупотреблять орехами, то можно насытить организм полезными веществами.



Основные виды орехов и их свойства:

Миндаль – лидер по содержанию кальция среди орехов. Очищает кровь, выводит желчь, улучшает структуру волос и укрепляет зубы.

Фундук – снижает уровень холестерина, повышает гемоглобин, чистит кровь, выводит шлаки и повышает иммунитет. Он полезен тем, кто страдает гипертонией.

Кешью – хорош при анемии и дистрофии.

Кедровые орешки – полезны при проблемах со щитовидной железой, так как содержат йод. Также они снимают усталость и помогают победить бессонницу.

Фисташки – содержат больше железа, чем кальция. Также в них содержится лютеин, который полезен для профилактики проблем со зрением.

Грецкий орех – полезен для репродуктивной системы, содержит фолиевую кислоту и витамин Е. Является антиоксидантом.



«Если вы хотите нарастить мускулы, то орехи могут стать вашими постоянными спутниками, – уточняет диетолог. – Во-первых, они отличный источник протеина. Во-вторых, – витамина Е, антиоксиданта, который играет важную роль в наборе мышечной массы».



Все орехи очень калорийны. На 100 граммов – 500-750 ккал. А это почти треть дневной нормы для женщин и четверть нормы для мужчин. Какова же оптимальная порция их употребления? «Каждый организм перерабатывает пищу по-своему, поэтому все же не стоит злоупотреблять орешками вечером, а тем более на ночь. Они идеальны для дневного или утреннего перекуса, – советует Борис Скачко. – Чтобы не перебрать с калориями, нужно съедать примерно 20 граммов в день: мелких не более 80-ти, средних – не более 20-ти, а крупных – не более пяти штук в день. Самый жирный и калорийный орех – пекан. От него действительно можно набрать вес, если есть каждый день».



Больше полезных советов об орехах – в выпуске ток-шоу о качестве жизни «Полезная программа»: https://www.youtube.com/watch?v=kBbCZNO8Xss



Завтра, 6 декабря, в 10:00 смотрите на «Интере» выпуск «Полезной программы» о рыбных консервах, которые часто украшают наш стол. Как правильно их выбирать, хранить и готовить? Какие важные элементы содержатся в рыбных консервах? И чем они полезны для организма? С какими продуктами стоит употреблять консервированную рыбу, а с какими лучше не совмещать? И как отличить качественные рыбные консервы от некачественных? Ответы на эти и многие другие вопросы – в очередном выпуске «Полезной программы». Звездный гость ток-шоу – телеведущий Павел Прядко.



А в субботу, 7 декабря, в 10:00 на «Интере» выйдет выпуск ток-шоу о сосисках (повтор от 01.11.2019) – любимом блюде всех, кто хочет быстро, вкусно и сытно перекусить. Всегда ли полезен такой перекус? Многое, если не всё, зависит от качества продукта и способа его приготовления. В какой стране мира живет больше всего ценителей этого блюда? Как правильно варить сосиски – в пленке или без? Есть ли мясо в дешевых сосисках? Из чего их готовят? Об этом зрители узнают в «Полезной программе» на телеканале «Интер». Звездный гость ток-шоу – радиоведущая Виктория Зубрейчук.

