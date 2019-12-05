Министр экономики пожаловался на зарплату

Зарплата министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофея Милованова составляет 18 тыс. грн, о чем признался сам чиновник в интервью 24 каналу, сообщается в четверг, 5 декабря.



По словам министра, он даже не знает, идет ли речь о зарплате с премиями или без, а живет на прежние сбережения.



"Ни на что не хватает. Того, что мне приходит на счет, мне хватает на Uber... Зарплаты - это больной вопрос, но я пытаюсь, чтобы у моих замов была достойная зарплата", - отметил министр.

