Пенсии не получают более 400 тысяч переселенцев – Денисова

Более 400 тысяч вынужденно перемещенных лиц (ВПЛ) имеют проблемы с выплатой пенсий. Такие данные озвучила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова на странице в Facebook в четверг, 5 декабря.



"Пенсии получают только 624 тысячи пенсионеров, а судьба более 400 тысяч – неизвестна. Более того, до этого времени не утвержден Кабинетом министров Украины порядок выплат пенсий этим гражданам Украины, за период, на который они были остановлены из-за того, что пенсионеры не успели прийти на подконтрольную правительству Украины территорию за средствами в течение 60 дней", – рассказала Денисова.



Омбудсмен добавила, что обратилась в Пенсионный фонд с требованием предоставить информацию относительно причин невыплаты пенсий вынужденным переселенцам.

