Герус получил деньги за открытие импорта электроэнергии из России – экс-"слуга народа"

Глава энергетического комитета ВР Андрей Герус получает деньги за лоббирование поправки, которая разрешила импорт электроэнергии из России, поэтому его не запретили в законопроекте №2233. Об этом заявила народный депутат Украины, член Комитета по энергетике и ЖКУ Анна Скороход.

"Рассматривается законопроект во втором чтении №2233, которым запрещается импорт, есть поправка о запрете импорта по двусторонним договорам из Российской Федерации, и также на внутрисуточном рынке. Но при этом не запрещается продажа электроэнергии из Российской Федерации на рынке "на сутки вперед", что для меня как минимум является вопросом, почему так. Наверное, господин Герус пытается таки отработать те деньги, которые получил за внесение данной поправки еще 2 месяца назад. Другого объяснения я просто найти не могу", - заявила Скороход.

Позднее во время эфира на телеканале "Прямой" нардеп Анна Скороход подтвердила свою точку зрения насчет коррупционной составляющей в действиях Геруса при утверждении поправок к законам, разрешающим импорт электроэнергии из России.

"Наверное, господин Герус пытается таки отработать те деньги, которые получил за внесение данной поправки еще 2 месяца назад. Другого объяснения я просто найти не могу. Другого объяснения, почему не хотят полностью запретить импорт электроэнергии из Российской Федерации, я не вижу" - заявила Скороход во время эфира на телеканале "Прямой".

Напомним, 4 декабря Верховная Рада приняла законопроект "О внесении изменений в закон "О рынке электроэнергии" (№2233), которым, в частности, запрещается продажа и/или поставки электроэнергии, которая импортируется из Российской Федерации, по двусторонним договорам и на внутрисуточном рынке, но остается такая возможность при поставке на рынок "на сутки вперед". Этот сегмент рынка является ценообразующим, следовательно, Россия будет и далее демпинговать на украинском рынке электроэнергии.

18 сентября Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии", в который глава энергетического комитета парламента Андрей Герус пролоббировал правку - позволить закупать украинским потребителями импортную электроэнергию по двусторонним договорам. По словам Геруса, импорт должен был осуществляться из Беларуси.

Но с 1 октября начались поставки электроэнергии из России в режиме импорта. За первую половину октября импорт из РФ вырос почти в два раза, в ноябре он увеличился еще в три раза - до 12 млн кВт-ч/сут. Объем российской электроэнергии, поставляемой на сегмент рынка двусторонних договоров, уже превышает 15%. Рост российского импорта привел к ограничению мощностей украинских энергопредприятий.

Сохранение нынешних объемов импорта электроэнергии из РФ грозит остановкой 75% украинских угледобывающих предприятий и большинства атомных блоков, предупредили в Федерации работодателей ТЭК. Об этом 22 ноября со ссылкой на письмо федерации президенту, премьеру, секретарю СНБО и главе НКРЭКУ, писало издание Depo.