В США назвали лучший фильм года

Национальный совет кинокритиков США (The National Board of Review of Motion Pictures) объявил лауреатов своей ежегодной премии. о чем стало известно на сайте организации в среду, 4 декабря.



Лучшим фильмом признана драма Мартина Скорсезе Ирландец с Робертом де Ниро и Аль Пачино. Этот же фильм был признан победителем в номинации Лучший адаптированный сценарий.



Отметим, что в прошлом году звания лучшего фильма по мнению кинокритиков удостоилась Зеленая книга, впоследствии получившая Оскар.



Звания лучшего режиссера в этом году удостоен Квентин Тарантино за картину Однажды… в Голливуде с Брэдом Питтом и Леонардо Ди Каприо.



Лучшими исполнителями главных ролей стали Адам Сэндлер (Неограненные драгоценности) и Рене Зеллвегер (Джуди). Награды за роли второго плана получили Брэд Питт (Однажды... в Голливуде) и Кэти Бэйтс (Дело Ричарда Джуэлла).



В номинации лучший анимационный фильм победа досталась мультфильму Как приручить дракона 3.



Кроме того, Аль Пачино, Роберт Де Ниро и Мартин Скорсезе удостоены специальной награды Иконы.



По традиции, награды будут вручены лауреатам на торжественной церемонии 8 января 2020 года в Нью-Йорке.