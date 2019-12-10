Трехразовое питание контролирует диабет без инсулина

Тель-Авивский университет установил: если человек с диабетом 2-го типа будет рано утром завтракать продуктами, богатыми крахмалом, а ужинать совсем скромно, это может избавить от инъекций инсулина, пишет Medical Express. Традиционно диабетикам назначают рацион, предполагающий шесть небольших по объему приемов пищи, раскиданных в течение дня. Но, по мнению израильских ученых, их схема (3 приема пищи с упором на завтрак) лучше контролирует сахар.



Дело в том, что биологические часы оптимизированы для потребления основной массы пищи утром и голодания вечером и ночью, когда организм спит. Израильская диета усиливала экспрессию генов, связанных с биологическими часами, секрецию инсулина и улучшала доставку сахара в мышцы, создавая сбалансированный дневной и ночной метаболизм глюкозы. Это подтвердили эксперименты.



Ученые попросили 29 диабетиков испробовать новую диету (включала завтрак из хлеба, фруктов, сладостей, нормальный обед и максимально легкий ужин). Была и контрольная группа с шестиразовым питанием. В итоге контрольная группа за время эксперимента ни снизила вес, ни улучшила показатели сахара. А вот у основной группы значительно снизились показатели сахара, что позволило сократить дозировку инсулина. Некоторые добровольцы отказались от инсулина вовсе.

