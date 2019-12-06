Рада не поддержала замену Яременко на Ясько

Верховная Рада Украины не поддержала постановление, которым народный депутат Богдан Яременко («Слуга народа») освобождается от должности главы комитета по вопросам иностранной политики, а вместо него соответствующий комитет возглавит Елизавета Ясько («Слуга народа»).



За соотвестующий проект постановления №2534 проголосовали 186 народных депутатов.



Таким образом, Богдан Яременко останется главой комитета по вопросам международной политики.



Представители фракций «Европейская солидарность», «Батькивщина» и «Оппозиционная платформа - За жизнь» заявили, что поддерживают голосование за увольнение Яременко с поста главы комитета, однако такое решение должно выноситься отдельно от назначения его нового председателя.



Как сообщалось, 1 ноября парламентские фракции "Европейская солидарность", "Батькивщина" и "Голос" подняли вопрос о целесообразности пребывания народного депутата фракции "Слуга народа "Богдана Яременко на должности главы комитета по вопросам внешней политики.



До этого в СМИ было опубликовано фото переписки Яременко в смартфоне с секс-работницей, которую он вел во время заседания в парламенте. Депутат затем утверждал, что переписка сфабрикована и велась сознательно для провокации против журналистов, однако позднее извинился за свой поступок в Facebook.



12 ноября глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что у фракции пять кандидатов на должность главы парламентского комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества вместо Богдана Яременко.



"У нас будет праймериз, у нас пять кандидатов, я всех не помню", – сказал Арахамия журналистам после окончания заседания фракции вечером в понедельник в Киеве.



Он сообщил, что среди кандидатов на должность главы комитета Елизавета Ясько, Святослав Юраш, Вадим Галайчук.



Ясько возглавляет постоянную делегацию Рады в Парламентской ассамблеи Совета Европы.

