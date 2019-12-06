Рада не поддержала замену Яременко на Ясько

Рада не поддержала замену Яременко на Ясько

Верховная Рада Украины не поддержала постановление, которым народный депутат Богдан Яременко («Слуга народа») освобождается от должности главы комитета по вопросам иностранной политики, а вместо него соответствующий комитет возглавит Елизавета Ясько («Слуга народа»).

За соотвестующий проект постановления №2534 проголосовали 186 народных депутатов.

Таким образом, Богдан Яременко останется главой комитета по вопросам международной политики.

Представители фракций «Европейская солидарность», «Батькивщина» и «Оппозиционная платформа - За жизнь» заявили, что поддерживают голосование за увольнение Яременко с поста главы комитета, однако такое решение должно выноситься отдельно от назначения его нового председателя.

Как сообщалось, 1 ноября парламентские фракции "Европейская солидарность", "Батькивщина" и "Голос" подняли вопрос о целесообразности пребывания народного депутата фракции "Слуга народа "Богдана Яременко на должности главы комитета по вопросам внешней политики.

До этого в СМИ было опубликовано фото переписки Яременко в смартфоне с секс-работницей, которую он вел во время заседания в парламенте. Депутат затем утверждал, что переписка сфабрикована и велась сознательно для провокации против журналистов, однако позднее извинился за свой поступок в Facebook.

12 ноября глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что у фракции пять кандидатов на должность главы парламентского комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества вместо Богдана Яременко.

"У нас будет праймериз, у нас пять кандидатов, я всех не помню", – сказал Арахамия журналистам после окончания заседания фракции вечером в понедельник в Киеве.

Он сообщил, что среди кандидатов на должность главы комитета Елизавета Ясько, Святослав Юраш, Вадим Галайчук.

Ясько возглавляет постоянную делегацию Рады в Парламентской ассамблеи Совета Европы.