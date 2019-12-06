В ДНР призвали Киев к выполнению "Минска-2"

Депутат Народного совета самопровозглашенной Донецкой народной республики Владислав Бердичевский считает, что Киев должен сосредоточиться на выполнении минских соглашений вместо "сотрясания воздуха" громкими заявлениями о выборах в Донбассе.



Ранее помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что выборы на неподконтрольной Киеву территории Донбасса должны пройти одновременно с местными выборами по всей стране 31 октября 2020 года.



Представитель ДНР в контактной группе Наталья Никонорова заявила, что местные выборы в республике, согласно минским соглашениям, будут внеочередными, дата их проведения никак не зависит от электорального цикла на подконтрольной Киеву территории.



"Вместо сотрясания воздуха громкими фразами о том, что выборы в ДНР и ЛНР должны пройти одновременно с местными выборами по всей Украине 31 октября 2020 года, Андрею Ермаку и прочим членам команды Зеленского стоило бы сосредоточить свои усилия на выполнении свои обязательства по Комплексу мер", - сказал РИА Новости Бердичевский.



Он также отметил, что по "формуле Штайнмайера", определяющей порядок предоставления Донбассу особого статуса, выборы в Донбассе будут внеочередными и они никак не привязаны к выборам в подконтрольных Киеву районах.



"Прежде чем высказывать какие-либо инициативы, Андрею Ермаку было бы неплохо ознакомиться с уже взятыми украинской стороной обязательствами. Хотя можно сказать, что подобное поведение для представителей Украины традиционно", - добавил Бердичевский.

