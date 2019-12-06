Улики по делу об импичменте Трампу представят 9 декабря

Улики по делу об объявлении импичмента президенту США Дональду Трампу представят в комитете палаты представителей по судебным делам в понедельник, 9 декабря, говорится на сайте комитета.



Рассмотрение возможных улик является ключевым моментом в процессе составления обвинений против Трампа, по которым проголосует палата представителей.



Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси заявила в четверг, что президенту Дональду Трампу будут предъявлены обвинения с целью импичмента.



Демократы начали процесс импичмента против Трампа, подозревая его в том, что он задержал военную помощь Украине и требовал в обмен на предоставление помощи провести расследование против своего политического оппонента Джо Байдена и его сына Хантера. Трамп заявляет, что требовал от властей Украины лишь борьбы с коррупцией.



Демократы рассматривают возможность предъявить Трампу ряд обвинений, включая превышение полномочий, воспрепятствование правосудию и конгрессу. В случае если контролируемая демократами палата представителей проголосует за импичмент Трампу, дело перейдет в сенат, где большинство составляют однопартийцы Трампа - республиканцы, которые не намерены отстранять президента от власти.

