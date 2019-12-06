В Совфеде оценили заявление Киева о плане "Б" по Донбассу

Сенатор Владимир Джабаров назвал неконструктивным заявление киевских властей о плане "Б" по Донбассу.



Ранее помощник президента Украины Андрей Ермак заявил, что в случае отсутствия прогресса на саммите в "нормандском формате", киевские власти готовы изолировать Донбасс стеной.



"Строить стену — это замораживать конфликт на многие годы. Причем я не уверен, что (это. — Прим.ред.) будет в пользу Киева. Потому что Донбасс — все-таки очень крупный промышленный регион... и вряд ли он будет жить в состоянии некоей изоляции. Скорее всего, в этом случае, если Украина предложит такой вариант, у Донбасса могут появиться другие мысли, как развиваться дальше", — цитирует его RT.

Политик считает, что подобный сценарий может в итоге привести к окончательному отделению Донбасса от Украины.



Он также выразил надежду, что Ермак поделился своей личной точкой зрения, которую не разделяет президент Украины Владимир Зеленский.

