Киев потребовал от венгерского канала не обозначать Крым российским

Посольство Украины в Будапеште потребовало от венгерского телеканала М1 исправить видеосюжет, в котором Крым обозначен территорией РФ.



Как говорится в заявлении посольства на странице в Facebook, в связи с появлением на центральном венгерском телеканале М1 видеосюжета с российским Крымом "посольство обратилось к телеканалу и к министерству внешней экономики и иностранных дел Венгрии с требованием по исправлению надписи".



"Мы искренне надеемся, что указанный случай является досадным недоразумением, а не сознательным действием, учитывая постоянную и четкую поддержку Венгрией территориальной целостности Украины", - говорится в сообщении.



Кроме того, в посольстве ожидают, что также будет исправлен данный видеосюжет в сети Интернет. "Рассчитываем, что в дальнейшем подобные случаи не будут повторяться", - говорится в сообщении

