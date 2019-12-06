Пять выводов из первых слушаний по импичменту

Расследование палаты представителей по процедуре импичмента президента Трампа вступило в новую фазу. Юридический комитет палаты проводит собственные слушания с тем, чтобы конкретно решить, что можно включить в статьи импичмента.

В среду в слушаниях приняли участие эксперты по импичменту. Ниже приводятся некоторые важные выводы из слушаний.



1. Сигнал о том, что в импичменте будет участвовать Мюллер?



На слушаниях по процедуре импичмента в комитете палаты представителей по разведке почти все внимание было сосредоточено на Украине. Дело в том, что была новая информация, и о ней могли рассказать свидетели.



Но в среду в самом начале заседания председатель юридического комитета демократ Джерролд Надлер (Jerrold Nadler) дал понять, что он склонен включить в пункты обвинения импичмента кое-что еще: тот раздел расследования Мюллера, где говорится о препятствовании правосудию.



Надлер в своем вступительном слове обвинил Трампа в препятствованию правосудию при расследовании действий Украины и при расследовании вмешательства России. О последней он говорил очень много, и это свидетельствует об обдуманном выборе.



«Когда его собственное Министерство юстиции попыталось выяснить, в какой степени иностранное государство нарушало наши законы, — сказал Надлер, имея в виду Россию, — президент Трамп предпринял чрезвычайные и беспрецедентные шаги, чтобы воспрепятствовать правосудию. Среди прочего, он игнорировал повестки, приказал создать фальшивые записи, а также публично запугивал свидетелей и выступал с нападками на них. Тогда, как и сейчас, уровень препятствования правосудию был беспрецедентным».



Специальный прокурор Роберт Мюллер предпочел не принимать решение о том, препятствовал или нет Трамп правосудию, так как в директивных материалах Министерства юстиции говорится, что привлекать действующего президента в качестве обвиняемого нельзя. Но он в пяти случаях высказал предположение о наличии достаточных доказательств, чтобы выдвинуть обвинения в препятствовании правосудию, сказав о выполнении всех трех критериев.



Рейчел Бейд (Rachael Bade) из «Вашингтон пост» написала о том, как демократы тихо поговаривают о том, чтобы подключить Мюллера к процессу импичмента. Но если так считает Надлер, это вовсе не означает, что его однопартийцы из числа демократов с ним согласятся.



2. Профессор Памела Карлан в центре сцены



Перед началом слушаний губернатор Джорджии республиканец Брайан Кемп (Brian Kemp) отодвинул в сторону высокопоставленного республиканца и члена палаты представителей Дугласа Коллинза (Douglas A. Collins), назначив в сенат бизнес-леди Келли Лоффлер (Kelly Loeffler). Трамп хотел отдать этот мандат Коллинзу, который яростно защищает президента.



Вскоре после этого один из свидетелей начал упрекать Коллинза.



Профессор права из Стэнфорда Памела Карлан (Pamela S. Karlan) отметила, что работала с некоторыми республиканцами из состава комитета, а затем обратилась к Коллинзу напрямую. Она раскритиковала Коллинза, заявив, что в ходе слушаний не рассматриваются основополагающие факты, и что это не более чем политическая вендетта.



«Хочу вам сказать, господин Коллинз, что я читаю записи выступлений всех свидетелей, выступающих на слушаниях, так как я не стала бы говорить об этом, не проанализировав предварительно факты, — заявила Карлан. — Меня оскорбляют намеки на то, что я, будучи профессором права, игнорирую эти факты».



Позже Карлан сделала язвительное замечание о тех полномочиях, которые конституция предоставляет президенту. По ее словам, одно из ключевых ограничений — это запрет на дворянские титулы.



«Да, президент может назвать своего сына Бэрроном, но он не может сделать его бароном», — заявила она, вызвав вялый смех в зале.



Пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришем (Stephanie Grisham) обвинила Карлан в том, что она «использует в качестве боксерской груши подростка, никак не связанного со слушаниями, но имеющего право на личную жизнь».



Свое слово сказала и первая леди.



​Мелания Трамп



@FLOTUS



Несовершеннолетний ребенок имеет право на неприкосновенность частной жизни и на то, чтобы его не втягивали в политику. Памела Карлан, вам должно быть стыдно за ваши злобные и явно предвзятые высказывания, за то, что вы вмешиваете в это ребенка.



Позже во время слушаний Карлан извинилась. «Хочу извиниться за сказанное мною ранее о сыне президента, — заявила она. — С моей стороны это было ошибкой». Она добавила, что Трампу тоже следовало бы извиниться за допущенные ошибки.



Член палаты представителей от Республиканской партии Мэтт Гец (Matt Gaetz) в своем выступлении тоже подверг критике высказывание Карлан. Он также припомнил ей прежние комментарии о том, что либералы живут сплоченнее, а очень консервативные люди чрезвычайно разобщены, «наверное, из-за своего нежелания видеть других». Гетц заявил, что это свидетельствует о высокомерном отношении Карлан к консерваторам. Карлан же сказала, что она просто хотела подчеркнуть нежелание консерваторов жить скученно, даже если у них соседи единомышленники.



Однажды Карлан рассказала корреспонденту «Вашингтон пост» о своем желании стать судьей Верховного суда. «Но это желание недостаточно сильно, чтобы полжизни приспосабливаться», — заявила она. В среду это стало предельно ясно.



3. Уникальный свидетель из Республиканской партии, не желающий защищать Трампа-человека



Единственным свидетелем от Великой старой партии в среду был профессор права из Университета Джорджа Вашингтона Джонатан Терли (Jonathan Turley), являющийся ветераном такого рода слушаний. Начиная свое выступление, Терли отметил, что он уже давал показания на слушаниях по процедуре импичмента президента Билла Клинтона.



Терли пришел в комитет явно хорошо подготовленным. Его вступительное заявление было на 53 страницы, намного длиннее, чем у других свидетелей. И в нем было множество подробных и обширных примечаний и сносок.



Пожалуй, самый сильный его аргумент прозвучал в самом начале, когда Терли заявил, что не уважает Трампа, однако считает, что его не следует подвергать импичменту.



«Во-первых, я не сторонник президента Трампа. В 2016 году я голосовал против него, а ранее голосовал за президентов Клинтона и Обаму, — отметил Терли в своем письменном заявлении. — Во-вторых, я очень критически отношусь к президенту Трампу, к его политике и к его высказываниям в десятках статей. В-третьих, я неоднократно критиковал его за то, что он в разговоре с украинским президентом поднял вопрос о расследовании в отношении Хантера Байдена».



Противореча Трампу, Терли даже заявил, что его телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским 25 июля «был далеко не идеальным». В письменном заявлении он добавил, что «упоминание Трампом Байденов было совершенно неуместно». Он заявил, что у палаты представителей были законные основания провести расследование этой ситуации с Украиной. Вместе с тем, Терли отметил, что если исходить из имеющихся улик, импичмент будет неоправданным.



Выступление Терли, вступившегося за президента, которого он не поддерживает, резко контрастировало с показаниями трех других свидетелей. Как незамедлительно подчеркнул Белый дом, все они и в прошлом публично порочили Трампа. Один человек даже заявил, что демократам надо вызывать таких свидетелей, у которых нет идеологических противоречий с Трампом.



​​Джонатан Адлер



@jadler1969



Еще одна тактическая ошибка демократов из состава палаты представителей. Они вызывают только либеральных преподавателей права давать показания на слушаниях юридического комитета по вопросу импичмента. Похоже, им нравится такая тенденциозность.



Джед Шугерман



@jedshug



1. Полностью согласен.



2.Но это не изменило бы результаты голосования.



3. Однако дело совсем в другом.



4. Тактика + стратегия. Если бы демократы думали о долгосрочных нормах или о более благоприятном информационном фоне на 2020 год, они пригласили бы больше людей объективных и представляющих разные точки зрения.



В своих более кратких устных показаниях Терли отметил, что импичмент это не панацея от политического гнева, и что он вряд ли его ослабит.



«Я понимаю, вы в ярости, — сказал Терли. — Президент в ярости. Мои друзья республиканцы в ярости. Мои друзья демократы в ярости. Моя жена в ярости. Мои дети в ярости. И даже моя собака, похоже, негодует. А ведь она помесь пуделя с золотистым ретривером, и эти собаки очень спокойные».



Далее он сказал: «Итак, мы все в ярости. И к чему это нас приведет? Что, неряшливый импичмент нас успокоит? А может, ярость и негодование будут преследовать все будущие администрации?»



Однако Терли все-таки дал демократам несколько аргументов, в том числе, когда заявил, что если встречная договоренность с Украиной напрямую связана с Трампом, то это может быть основанием для импичмента. «На самом деле, во время прошлых процедур импичмента были такие вещи, которые не являются преступлением. Просто там были и другие обстоятельства, и другой состав преступлений, а они никогда не являлись основой импичмента, — заявил Терли. — В этом вся проблема. Если была услуга за услугу, значит, это правонарушение, которое влечет за собой импичмент».



4. Любопытный довод против импичмента Трампа



У Терли был один аргумент, к которому он возвращался неоднократно, и который наверняка будут использовать республиканцы, хотя в нем есть важные недостатки. Он постоянно заявлял, что эта процедура импичмента побьет все рекорды скорости.



«Почему вы хотите установить рекорд по скорости импичмента?— спросил он демократов из комитета. — Быстро не значит хорошо».



Первая проблема состоит в том, что у нас было только два импичмента — Билл Клинтон и Эндрю Джонсон. Так что сравнивать особо не с чем.



А вторая проблема в том, что это просто неправильно.



Прошел 71 день с тех пор, как спикер палаты представителей Нэнси Пелоси объявила, что ее палата начинает процедуру импичмента. В случае с Биллом Клинтоном прошло 75 дней между началом процесса с санкции палаты представителей и судебным преследованием в порядке импичмента. Были процессуальные различия, из-за которых сравнивать эти дела напрямую нельзя. Следственная работа по импичменту Клинтона была уже проделана независимым прокурором Кеннетом Старром (Kenneth Starr), что позволило ускорить процесс импичмента. На сей раз палата представителей ждала месяц, и только потом проголосовала за официальное проведение расследования, хотя показания свидетелей в ходе предварительного следствия начались почти сразу после заявления Пелоси.



Пример Джонсона для сравнения Терли еще хуже. Джонсона подвергли импичменту всего через три дня после того, как он совершил правонарушение, отправив в отставку военного министра Эдвина Стэнтона (Edwin M. Stanton). Джонсон уволил Стэнтона 21 февраля 1868 года, а судебное преследование по импичменту против него было начато 24 февраля. И лишь потом палата представителей решила, каковы будут пункты импичмента. В сенат дело передали 4 марта, то есть, спустя две недели после совершенного Джонсоном правонарушения.



Более весомая часть аргументации Терли состоит в том, что слушания в рамках импичмента продвигаются быстрее, чем действуют суды, участвующие в разрешении споров между конгрессом и Белым домом. Следователи палаты представителей направили повестки с вызовом многим официальным лицам из органов исполнительной власти и потребовали предоставления документов (тоже повесткой), однако Белый дом запретил им давать показания и не передал запрошенные документы. Поэтому конгресс возбудил иск.



Терли отметил, что президент Никсон ушел в отставку после решения Верховного суда, который постановил, что он должен передать ему материальные свидетельства. Он подчеркнул, что это придало легитимности действиям двух ветвей власти, которые перевесили доводы исполнительной власти.



Проблемы здесь есть, но республиканцы типа Коллинза ухватились за доводы Терли о том, что процедура импичмента проводится поспешно.



​Дуг Коллинз



@RepDougCollins



Профессор Терли: «Процедура голосования по неполному пока делу создает опасный прецедент для нашей страны. Отстранить действующего президента непросто, и дело это не быстрое. Все нужно делать тщательно и в полном объеме. Но на сегодня это не так».



5. Надлер под огнем критики



Республиканцы из состава комитета с самого начала совершенно открыто дали понять, что в среду они намереваются вывести из себя Надлера. Надлера критиковали за то, как его комитет в сентябре проводил слушания с участием бывшего руководителя штаба Трампа Кори Левандовски (Corey Lewandowski). И решение Пелоси начать процедуру импичмента в комитете по разведке, который возглавляет демократ Адам Шифф (Adam B. Schiff), вряд ли можно назвать вотумом доверия Надлеру.



Вскоре после вступительного слова Надлера республиканцы начали забрасывать его парламентскими запросами и приняли решение заставить Шиффа дать показания. Они также задали вопрос, можно ли применять на слушаниях федеральные правила сбора, хранения и представления вещественных доказательств.



Когда свое выступление начал первый свидетель, профессор права из Гарварда Ноа Фельдман (Noah Feldman), республиканцы стали требовать, чтобы им разрешили выступать с ходатайствами. Надлер сказал, что с ходатайствами придется подождать, пока свидетели не сделают свои вступительные заявления. Но республиканцы продолжали свои попытки.



Когда Фельдман закончил, республиканцы предложили отложить слушания. Демократы снова возразили, и республиканцы в очередной раз настояли на поименном голосовании.



Все это время Надлер медлил, и возникло такое впечатление, что он не знает, как навести порядок. То, как он проводил первую часть слушаний, не шло ни в какое сравнение с Шиффом. Похоже, республиканцы считают, что смогут на примере Надлера показать, что процесс не был честным и справедливым.