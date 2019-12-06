О покупке сельхозтехники нужно думать заранее

Использование современной сельскохозяйственной техники становится залогом эффективного сбора урожая, минимизации потерь при сборе. При этом данная техника позволяет сокращать сроки уборочной, посевной, дает возможность обеспечивать лучший уход за растениями. Только при оснащении хозяйства современной техникой, оно будет конкурентоспособным и сможет не только нормально работать, но и развиваться.

Однако новая сельскохозяйственная техника весьма дорога и позволит ее могут себе далеко не все производителя. В такой ситуации оптимальным вариантом становится техника б у. Представленные машины по своему функционалу и состоянию не отличаются от новых. Однако комбайны бу купить можно дешевле на 50% и более, сэкономив серьезные деньги. В ряд случаев, покупка бу машин является единственным способом переоснастить хозяйство.

Особенности и преимущества бу техники

Указанные комбайны отличаются универсальностью и отлично подходят для работы в хозяйствах, специализирующихся на выращивании зерновых, бобовых и любых иных культур. При этом они оснащены кондиционерами, удобной и простой системой управления, к ним можно крепить разнообразные навесные элементы.

Для лучшего понимания данного предложения, особенности и преимущества таких комбайнов следует рассмотреть более детально:

Все модели машин получены от зарубежных поставщиков. Это современные модели с небольшим эксплуатационным периодом. Поэтому, они станут отличной альтернативой новым машинам;

Техника отличается высоким эксплуатационным ресурсом. Модели не имеют сильно изношенных запчастей и способны прослужить 10 и более лет;

Комбайны готовы к работе непосредственно после доставки. В них не нужно устранять какие-либо поломки, дополнительно покупать запчасти. Перед реализацией машины проходят осмотр и диагностику. При наличии любых неисправностей, они незамедлительно устраняются и в продажу поступает готовая к работе сг техника б у;

Комбайны готовы к работе непосредственно после доставки. В них не нужно устранять какие-либо поломки, дополнительно покупать запчасти. Перед реализацией машины проходят осмотр и диагностику. При наличии любых неисправностей, они незамедлительно устраняются и в продажу поступает готовая к работе сг техника б у; Машины доставляются заказчикам силами компании. При этом доставка не занимает много времени, так как комбайны подготовлены к отправке.

Необходимо указать, что сельскохозяйственные машины, предлагаемые проверенной компанией, не имеют неоригинальных или бракованных запчастей. В них произведена замена масла, фильтров, а также прочих расходных материалов.

Для того, чтобы заказать нужную модель комбайна, достаточно запросить обратный звонок на сайте или самому позвонить в выбранную компанию по многоканальному номеру телефона.