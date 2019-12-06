Каким должно быть хорошее пуховое одеяло: правила выбора

Пуховое одеяло – мягкое, легкое, теплое. Однако такую постельную принадлежность надо уметь правильно выбрать, чтобы впоследствии не разочароваться.

Разновидности пуховых одеял

Такие одеяла бывают полупуховыми, в которых содержится до 70 процентов пуха, содержащими его в количестве от 70 до 90 процентов, а также полностью пуховые. Именно последние считаются самыми теплыми и легкими. Первая категория также неплоха, помимо пуха включает в себя еще и перо. Купить хорошие одеяла можно на Sp007.ru, где они представлены в ассортименте.

Наполнитель

Варианты из гусиного пуха встречаются на рынке чаще всего. Лучшие модели делают из белого пуха. Утиный не такой, как гусиный, он жестче, тяжелее и комкуется. Реже, но попадаются варианты из пуха гагар. Легкие и мягкие, но стоят дорого.

Чехол

Чтобы срок службы одеяла оказался долгим, чехол обычно тоже делают из натурального материала. Иногда применяется дешевая синтетическая ткань – к примеру, полиэстер. Однако почти все компании стараются применять хлопок, реже – шелк.

Лучше, когда чехол изготовлен из ткани, отличающейся плотностью – батиста или сатина. Такой материал отлично держит пух, при этом пропускает воздух. Шелковый чехол мягкий и гладкий, он не мнется.

Стеганые или кассетные

В первом случае одеяло наполняют пухом в процессе пошива. В случае с кассетными одеялами используются отделения квадратной формы, которые наполняют пухом. Стеганые дешевле, зато кассетные прочнее, они хорошо сохраняют внешний вид.

Вес

Производителем всегда указывается в характеристиках, сколько весит изделие. Это один из основных показателей. Пух весит меньше, чем перо, так что полностью пуховое одеяло может весить не более 400 граммов, а если в нем 20 процентов перьев – уже вдвое больше.

Плотность и размеры

Первый параметр зависит от того, сколько в одеяле наполнителя. Чем плотнее, тем теплее будет владельцу. Надо при приобретении учитывать и габариты. Руководствуйтесь точными размерами кровати и тех постельных принадлежностей, которые у вас уже есть.

Как ухаживать за пуховыми одеялами

Стирать такие вещи нельзя, владелец может только чистить их либо сдавать в химчистку. Зато рекомендуется их периодически проветривать. Если ухаживать корректно, прослужить такая вещь способна свыше 15 лет.

Есть ли противопоказания

Главным недостатком деял, содержащих натуральный пух, считают аллергенность. Ряд производителей обрабатывает продукцию спецрастворами, необходимыми для придания ей гипоаллергенных свойств.