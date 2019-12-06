Как быстро выбрать компанию для получения онлайн-кредита

Получить кредит без похода в банк – реально. В этом поможет МФО, предоставляющая онлайн-услуги. В Украине действует огромное количество таких компаний. Как выбрать лучшую? Необходимо воспользоваться сервисом агрегатором займов.

Агрегатор кредитов: возможности и преимущества

На сервисе собраны все компании, предлагающие получить кредит на карту без посещения банка. Чтобы выбрать кредитора, пользователю достаточно указать максимальную сумму и срок действия займа. В таблице ниже появятся МФО, готовые выдать соответствующий кредит. Сверху списка размещаются лучшие по мнению потребителей фирмы.

В таблице можно сразу увидеть оценку, процентную ставку, длительность рассмотрения заявки, сумму. Для получения более детальной информации необходимо кликнуть на логотип или «подробнее».

Откроется страница МФО с описанием условий получения, погашения, пролонгации, раздел с ответами/вопросами.

Удобство сервиса заключается в отсутствии необходимости самостоятельно искать кредитора, проверять его надежность, изучать горы информации. Заявку на кредит можно подать сразу в несколько компаний для повышения шансов на одобрение.

Преимущества онлайн-кредитования

Онлайн-кредит – самый быстрый способ получения денег на временное пользование. Для его оформления нужно иметь под рукой устройство с выходом в интернет, минимальный набор документов. Это паспорт и ИНН. Чтобы подтвердить личные данные, необходимо загрузить на сайт МФО фотографию паспорта и/или снимок с ним в руках.

После регистрации на сайте компании и подачи заявки срок ожидания решения составляет от 10 минут. Для сравнения: в банке придется потратить несколько дней на сбор бумаг и проверку. В случае одобрения средства перечисляются на карту мгновенно, после подписания электронного договора.

В МФО реально получить кредит без отказа студенту, пенсионеру, безработному, родителю в декрете и т. д. Некоторые компании идут на встречу данной категории заемщиков. Кроме того, пользуясь услугой несколько раз, соблюдая четко условия, можно улучшить кредитную историю. В большинстве случаев первый займ предоставляется без процентов. Выбирая каждый раз другую фирму, реально долгое время избегать переплат. В этом неоценимую помощь окажет сайт-агрегатор кредитов. На нем есть масса полезной информации не только по кредитованию, но и по финансам в целом.